Altekma'da Baha'ya milli davet

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma'da altyapıdan yetişip geçen hafta 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanarak A takım kadrosuna dahil edilen genç smaçör Baha Akçagöz'e milli takım daveti geldi. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Baha Akçagöz, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek U20 Erkekler Balkan Şampiyonası için U20 Erkek Milli Takım Aday Kadrosu'na davet edildi. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, milli forma yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı