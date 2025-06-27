Altay Yönetimi Zorlu Süreçten Geçiyor: Mağaza Kapatma ve Oyuncu Ayrılıkları

Altay Yönetimi Zorlu Süreçten Geçiyor: Mağaza Kapatma ve Oyuncu Ayrılıkları
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3'üncü Lig'e düşen Altay, transfer yasakları ve geçmişten gelen mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Takımın eski futbolcusu Onur Efe, Iğdır FK'ya transfer olurken, kulübün lisanslı ürün mağazası da kapanmak zorunda kaldı.

3'üncü Lig'e düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yönetim üst üste şoklar yaşamaya devam ediyor. Transfer yasağı nedeniyle kadroyu korumak isterken Onur Efe, Kuban Altınbudak ve Arda Gezer'in takımdan ayrılmasına engel olamayan siyah-beyazlılar, eski bir antrenörün kulüp logosuna haciz koyması ve eski futbolcu Efe Sarıkaya'nın Fransa ekibi Grenoble'ye transferinden gelmesi beklenen 25 bin Euro bonusun geçersiz sayılmasının ardından şimdi de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'daki Altay 19on4 Store lisanlı ürün mağazasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadı. Altay'ın stadındaki mağazası kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lisanslı ürün mağazamız, geçmiş dönemlerde kulübümüz dışında üçüncü şahıslar tarafından kiralanmış olup mevcut yönetimimiz tarafından yapılan tüm iyi niyetli girişimlere ve çözüm arayışlarına rağmen ilgili taraflarla ortak bir zeminde buluşulamamış, kira sözleşmesi hususunda uzlaşı sağlanamamıştır. Bu nedenle, taraftarlarımıza ve kulübümüze daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına lisanslı ürün satışlarımız geçici bir süreyle Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürülecektir. Taraftarlarımız, resmi ürünlere buradan ulaşmaya devam edebileceklerdir. Kulübümüz, taraftarlarımıza daha kolay erişilebilir, modern ve kurumsal standartlara uygun bir mağaza hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını sürdürmekte olup, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm için girişimlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ONUR EFE'NİN YENİ ADRESİ IĞDIR

Altay'da sözleşmesinin sona ermesiyle yönetimle yeniden anlaşmayarak kulübe veda eden sağ kanat oyuncusu Onur Efe, yeni sezon öncesi 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun menajeri sosyal medya hesabından paylaşım yaparak transferi duyurdu. Geçen sezon 2'nci Lig'de 7 gol atan Onur ilk kez Altay dışında bir kulüpte oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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