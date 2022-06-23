Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, yarın tesislerde toplanacak takıma, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 25 Haziran'da dahil olacağı ve çalışmaların iki antrenmanla süreceği belirtildi. Takımın 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, 8 Temmuz'a kadar sürecek olan 1. etap kamp için 29 Haziran'da Afyonkarahisar'a hareket edeceği kaydedildi. AA / Halil Fidan - Spor Sinan Kaloğlu Altay Spor Haberler

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