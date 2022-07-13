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Altay, Tolga Ünlü ile sözleşme uzattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay, Tolga Ünlü ile sözleşme uzattı

Altay, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tolga Ünlü'nün sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Altay, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tolga Ünlü'nün sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Geçtiğimiz hafta genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a satarak 20 milyon TL bonservis geliri elde eden siyah-beyazlılar, söz konusu parayla oyuncularını kadroda tutmaya çalışıyor. İbrahim Öztürk, Ozan Evrim Özenç ve Özgür Özkaya ile tekrar anlaşan İzmir temsilcisi, son olarak 2 sezondur kadrosunda bulunan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü ile anlaşmaya vardı. Altay, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran siyah-beyazlılar, Tolga Ünlü'ye başarılar diledi.

Altay formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan deneyimli sağ bek, söz konusu maçlarda 5 asist yapma başarısı gösterdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tolga Ünlü Karataş Altay Spor Haberler

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