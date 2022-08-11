Altay taraftarından takıma tam destek Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi. Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi. Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın saat 21.00'de oynanacak Altay- Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiren Altay'a, siyah-beyazlı renklere gönül veren yüzlerce taraftar moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette futbolcuları yanlarına çağıran taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlar söyleyerek takıma destek oldu. Taraftarlar futbolculara başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Kutlu Aktaş Samsunspor Altay Spor Haberler

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