Altay'ın Eski Başkanı Transfer Açıklamalarında Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'ın eski başkanı Ayhan Dündar, Kazımcan Karataş'ın transferi ile ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt verdi. Dündar, oyuncunun transferinden elde edilen gelirin alacaklı dosyalarını kapatmak için kullanıldığını ve oyuncu temsilcilerine ödeme yapılmadığını belirtti.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da eski başkanlardan Ayhan Dündar, sosyal medyada kendi dönemlerine ait yapılan eleştirilere yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip 2022'de Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın transferine değinen Ayhan Dündar, genç savunmacıya o dönem Beşiktaş'ın da talip olduğunu duyurdu. Dündar, oyunun transferinden elde edilen gelirin alacaklı dosyalarını kapatmak için kullanıldığını, oyuncu temsilcilerine ödeme yapılmadığını duyurdu.

Altay'ın eski başkanı şöyle konuştu: "Kazımcan önceki dönem kulübün içini boşaltan simsarlar tarafından gider ayak son bir vurgun yapmak üzere 8 milyon TL'ye Konya'ya götürülmeye çalışılırken olaya müdahale etmiş ve oyuncunun 20 milyon TL'ye Eyüpspor'a ardından Galatasaray'a geçişi yapılmıştır. Bu süreçte oyuncuya Fenerbahçe tarafından hiçbir teklif gelmemiştir. Sadece Beşiktaş tarafından 17 milyon teklif gelmiştir. Elde edilen bonservisten 1 milyon TL ile eski oyunculardan Yasin Palaz ve mahkemelik olduğumuz bir dosya kapanmıştı. Bu transferle ilgili 1 TL bile oyuncunun temsilcilerine ödeme yapılmamıştır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor

ÖTV indirimi bazı modellere yaradı! İşte fiyatı düşen markalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak

Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.