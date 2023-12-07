Altay'ın 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, Türkiye Kupası'nda 3 gol attı

Altay'ın 42 yaşındaki golcü oyuncusu Murat Uluç, bu sezon Türkiye Kupası'nda toplam 3 gole imza attı ve takımın en skorer oyuncusu oldu.

Altay'ın 42 yaşındaki golcü oyuncusu Murat Uluç, bu sezon Türkiye Kupası'nda toplam 3 gole imza attı ve 39 yaşındaki Marco Paixao ile birlikte takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, bu sezon ligde oyuna sonradan dahil olduğu 5 maçta 41 dakika süre alırken, gol ve asist üretemezken, Türkiye Kupası'nda ise gösterdiği performansla göz doldurdu. Kupada 2 maça çıkan Uluç, Aliağa FK'ya 2 gol atarken, Kırklarelispor'a ise 1 gol atmayı başardı. Türkiye Kupası'nda 22. maçında 11. golüne ulaşan tecrübeli futbolcunun profesyonel liglerde de 139 golü bulunuyor.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde eden Uluç, bu sezon rekorunu tazeledi. - İZMİR