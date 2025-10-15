Altay, Genç Defans Oyuncusu Arif Yanarlı ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da genç defans oyuncusu Arif Yanarlı, sessiz sedasız profesyonel yapıldı. Stoper pozisyonunda forma giyen futbolcu altyapısında yetiştiği kulübüyle yeni sözleşmeye imza attı. Talimatlar 18 yaş altı futbolcularla en fazla 3 yıllık mukavele yapılmasına izin verirken, İzmir temsilcisi; 7 Ekim'de 18 yaşına giren Arif'le 9 Ekim'de 5 yıllık kontrat imzaladı.

Stoper Hikmet'in sakatlanmasının ardından ligde son 2 haftada oynanan Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 müsabakalarında ilk 11'de şans bulan genç savunmacı sergilediği performansla teknik ekibe güven verdi. Genç kramponun bu haftaki Tire 2021 FK deplasmanında yine 11'de yer alması bekleniyor. Altay'da Hikmet'in yanı sıra kaleci Ozan da henüz hazır değil.