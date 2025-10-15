Haberler

Altay, Genç Defans Oyuncusu Arif Yanarlı ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Altay, Genç Defans Oyuncusu Arif Yanarlı ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, genç defans oyuncusu Arif Yanarlı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper pozisyonunda forma giyen Arif, son iki maçta gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini kazandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da genç defans oyuncusu Arif Yanarlı, sessiz sedasız profesyonel yapıldı. Stoper pozisyonunda forma giyen futbolcu altyapısında yetiştiği kulübüyle yeni sözleşmeye imza attı. Talimatlar 18 yaş altı futbolcularla en fazla 3 yıllık mukavele yapılmasına izin verirken, İzmir temsilcisi; 7 Ekim'de 18 yaşına giren Arif'le 9 Ekim'de 5 yıllık kontrat imzaladı.

Stoper Hikmet'in sakatlanmasının ardından ligde son 2 haftada oynanan Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 müsabakalarında ilk 11'de şans bulan genç savunmacı sergilediği performansla teknik ekibe güven verdi. Genç kramponun bu haftaki Tire 2021 FK deplasmanında yine 11'de yer alması bekleniyor. Altay'da Hikmet'in yanı sıra kaleci Ozan da henüz hazır değil.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'den vahim itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.