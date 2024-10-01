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Altay, Fethiyespor ile Beraberlik Alarak Puan Kaldırdı

Altay, Fethiyespor ile Beraberlik Alarak Puan Kaldırdı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, Fethiyespor ile 3-3 berabere kalarak 2 hafta sonra puan almayı başardı. Maçta 88. dakikada öne geçen Altay, uzatma dakikalarında gelen golle 1 puanla sahadan ayrıldı. Genç oyuncu Mehmet Gündüz, profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı.

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor'la 3-3 berabere kalarak 2 hafta sonra puan almayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Altay, daha sonra yaşadığı Kastamonuspor ve Beykoz Anadolu Spor mağlubiyetleriyle düşüşe geçti. Hafta sonu oynanan Fethiyespor maçında 2 kez geriye düşüp 88. dakikada öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puanla sahadan ayrıldı. Böylece Altay, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Fethiyespor'la berabere kalarak haftalar sonra puan almış oldu.

Altaylı taraftarlar da karşılaşmanın ardından futbolcuları tribüne çağırarak, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratı yaparak moral verdi.

Mehmet Gündüz, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü attı

Bu sezon Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın vazgeçilmezlerinden olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz, Fethiyespor maçının 88. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydederek profesyonel futbol kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu sezonki 5 maça da ilk 11 başlayan genç oyuncu, toplam 416 dakika süre aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Gündüz Fethiyespor 3-sayfa Futbol Altay Spor

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