Altay'da kayyım krizi, sürpriz başkan adayı

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da üst üste 3 kongrede başkan adayı çıkmayınca yönetim, kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvururken, iş insanı Ali Can Acar'ın başkanlığa aday olduğu iddia edildi. Daha önce milletvekilliği ve belediye başkanlığı için aday adayı olan Acar'ın adı, sürpriz aday olarak sanal medyada yer aldı.

Yüksel Gürüz'ün başkanlığı döneminde yönetime dışarıdan destek olan Vahdettin Heyal de sanal medyada adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı