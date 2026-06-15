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Altay'da İki Genç Futbolcu Kulübe İhtarname Gönderdi

Altay'da İki Genç Futbolcu Kulübe İhtarname Gönderdi
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3. Lig ekibi Altay'da stoper Hikmet alacakları ödenmeyince sözleşmesini feshederken, altyapıdan yetişen İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede de kulübe ihtarname gönderdi. Oyuncuların ödeme yapılmazsa serbest kalma tehlikesi bulunuyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da alacağı ödenmeyen stoper Hikmet sözleşmesini tek taraflı feshederken, siyah-beyazlı ekipte altyapıdan yetişen ön libero İsa Toygar Ekinci (20) ve orta saha oyuncusu Oktay Özdede'nin (21) de kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. İki futbolcunun ödeme yapılmaması halinde serbest kalma tehlikesi bulunuyor. Transfer yasağı bulunması nedeniyle kadrosunu korumak isteyen siyah-beyazlıların, İsa Toygar ve Oktay'ı yuvada tutmak için girişimleri sürdürdüğü ifade edildi. Ligde geçen sezon İsa 15, Oktay ise 16 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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