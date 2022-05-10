Altay Bayındır göz dolduruyor

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Spor Toto Süper Lig'de 69 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 12 maçta yenilmezlik serisini sürdürüyor. Ligin 11'inci haftasında 30 Ekim 2021'de Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve omuzundan ameliyat olan Altay Bayındır, 9 Şubat 2022 tarihinde ligin 25'inci haftasındaki Giresunspor mücadelesinde 102 gün sonra sahalara döndü. Bu sezon ligde 22 maçta yer alan başarılı kaleci kalesinde devleşerek rakiplerine geçit vermedi. Sakatlığının ardından sarı-lacivertli ekibin yükselişinde önemli rol oynayan Altay Bayındır, özellikle son oynanan derbi maçtaki performansıyla takımının sahadan puan alarak ayrılmasında başrolü oynadı.