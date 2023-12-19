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Altay, Adanaspor deplasmanında galibiyet arıyor

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Altay, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Yusuf Şimşek yönetimindeki ilk galibiyet sevincini yaşamak istiyor.

Altay, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Yusuf Şimşek yönetimindeki ilk galibiyet sevincini yaşamak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 16. hafta mücadelesinde yarın Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maç Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Altay 2 puanla ligin son sırasında yer alırken, ev sahibi Adanaspor ise 16 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde 13 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmanın hem de çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Adanaspor ise Altay maçını kayıpsız atlatarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Öte yandan Altay Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in, zorlu müsabakada sarı kart cezalısı olan Sefa Özdemir ile Onur Efe'nin yerine İbrahim Öztürk ve Deniz Kadah'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Karşılaşmayı Rize bölgesinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Şimşek Adanaspor Trendyol Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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