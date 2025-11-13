Alperen Şengün'ün Double-Double'ı ile Rockets, Wizards'ı Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Washington Wizards'ı 135-112 yendi.

Wizards'ı konuk eden Rockets'ta 27 dakika 46 saniye süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynarken Kevin Durant ise 23 sayı kaydetti.

Wizards'ta Alex Sarr'ın 25 sayı ve 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

Jokic'ten 55 sayı

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 130-116 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 55 sayıyla NBA'de bu sezon en çok sayı atan oyuncu rekorunu egale etti. Oklahoma City'nin yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 23 Ekim'de Indiana'ya karşı oynanan çift uzatmalı maçta 55 sayı üretmişti.

Clippers'ta James Harden, 23 sayı, Jordan Miller ise 22 sayı attı.

Pistons'tan üst üste 8. galibiyet

Detroit Pistons konuk ettiği Chicago Bulls'u 124-113 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Pistons'ta Paul Reed, 28 sayı ve 13 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken Duncan Robinson ise 23 sayı kaydetti.

Bulls'ta Matas Buzelis, 21 sayı, Kevin Huerter ise 20 sayı attı.

Curry'den 46 sayı

Stephen Curry'nin 46 sayı attığı maçta Golden State Warriors, Victor Wembanyama ve Stephon Castle'ın triple-double'larına rağmen San Antonio Spurs'ü deplasmanda 125-120 mağlup etti.

Warriors'ta Jimmy Butler ise 28 sayı kaydetti.

Spurs'ta "triple-double" yapan oyunculardan Wembanyama, 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asist üretirken Castle ise 23 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle oynadı.