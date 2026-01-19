Haberler

Alperen Şengün'den Pelicans karşısındaki galibiyete 21 sayılık katkı sağladı

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle katkı sağladığı maçta New Orleans Pelicans'ı 119-110 mağlup etti. Kevin Durant, maçta serbest atışlarla kariyerinde 31 bin 562 sayıya ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 119-110 mağlup etti.

Alperen Şengün, Pelicans karşısında 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith 32 sayı, Amen Thompson 20 sayı, Kevin Durant ise 18 sayı kaydetti.

Durant'ın, maçın bitimine 15 saniye kala NBA kariyerinde normal sezonda en fazla sayı atanlar listesinde efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560 sayı) geçmek için bir sayıya ihtiyacı vardı ve serbest atış çizgisine geldi.

NBA'de 15 kez All-Star seçilen oyuncu, iki serbest atış da sayıya çevirdi ve NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı.

Listede, Durant'ın bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla listede beşinci sırada yer alıyor.

Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 21 sayı ve Zion Williamson'ın 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Luka Doncic, LeBron James, ve Deandre Ayton'tan toplamda 74 sayı

Los Angeles Lakers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 110-93 mağlup etti.

Luka Doncic 25 sayı, LeBron James 24 sayı ve Deandre Ayton 25 sayı ile toplamda 74 sayı atarak Lakers'i galibiyete taşıdı.

Raptors'ta Scottie Barnes 22 sayı, Sandro Mamukelashvili ise 20 sayı attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
