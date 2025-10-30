Haberler

Alperen Şengün, Houston Rockets ile Toronto Raptors'ı mağlup etti

Güncelleme:
NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 18 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk katkısıyla Toronto Raptors'ı 139-121 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u son saniye basketiyle yendi.

Nba'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı 139-121'lik skorla mağlup etti. Alperen, müsabakada 18 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 139-121'lik skorla yendi. Houston'da Kevin Durant 35 sayı, Jabari Smith Jr. da 25 sayıyla mücadele ederken, Alperen Şengün 18 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk katkı verdi. Toronto'da ise Scottie Barnes'ın 31, Brandon Ingram'ın da 29 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Lakers, Austin Reaves'ın son saniye basketiyle kazandı

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, deplasmanda mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u Austin Reaves'ın son saniyede kaydettiği basketle 116-115 mağlup etti. Lakers'da galibiyetin mimarı olan Austin Reaves, 28 sayı ve 16 asistle double-double yaptı. Konuk ekipte Jake LaRavia 27, Deandre Ayton ve Rui Hachimura da 17'şer sayıyla oynadı. Minnesota'da ise Julius Randle'ın 33, Jaden McDaniels'ın da 30 sayısı yeterli olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 121 - Houston Rockets: 139

Boston Celtics: 125 - Cleveland Cavaliers: 105

Detroit Pistons: 135 - Orlando Magic: 116

Brooklyn Nets: 112 - Atlanta Hawks: 117

Chicago Bulls: 126 - Sacramento Kings: 113

Dallas Mavericks: 107 - Indiana Pacers: 105

Denver Nuggets: 122 - New Orleans Pelicans: 88

Utah Jazz: 134 - Portland Trail Blazers: 136

Minnesota Timberwolves: 115 - Los Angeles Lakers: 116

Phoenix Suns: 113 - Memphis Grizzlies: 114 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
