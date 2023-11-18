Almanlar şokta! Fenerbahçe'nin yıldızından inanılmaz gol
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Türkiye'nin Almanya ile kozlarını paylaştığı hazırlık maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu şahane bir gol atarak maça dengeyi getirdi.
Türkiye'nin Almanya ile oynadığı hazırlık maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, inanılmaz bir gol attı.
FERDİ'DEN USTA İŞİ GOL
38. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.
İşte o gol;
Kaynak: Haberler.com / Spor