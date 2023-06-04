Alman Tekvandocular Rize'de Antrenman Yaptı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Almanya'nın Münih kentinden Rize'ye gelen tekvandocular, 4 gün boyunca Ayder Yaylası'nda antrenman yaptı.

Münih'te tekvando sporuyla uğraşan 33 kişilik ekip, Türk tekvando hocası Gülabi Erkoç'un organizasyonu ile antrenman yapmak için Rize'ye geldi. 4 gün boyunca Ayder Yaylası'nın yanı sıra birçok noktayı gezen ekip, Kaçkar Dağları eteklerinde de antrenmanlarını sürdürdü. Tekvandocular, son antrenmanlarını ise Rize merkezde bulunan çay bardağı şeklindeki binanın terasında yaptı.