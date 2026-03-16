Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi

Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in geleceğiyle ilgili menajerinden açıklama geldi. Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı anılan Becker'in Liverpool'da kalacağını belirtti.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Deneyimli file bekçisinin menajeri, yıldız oyuncunun Liverpool'da kalacağını duyurdu.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Alisson Becker'in temsilcisi Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı anılan Brezilyalı kalecinin geleceğine dair konuştu. Ness, Alisson'un Liverpool'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

SÖZLEŞME OPSİYONU KULLANILDI

Ze Maria Ness yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmedeki opsiyonun kullanıldığını belirterek, "Liverpool ile sözleşmemizi kısa süre önce yeniledik" ifadelerini kullandı. Ancak menajer, anlaşmanın detaylarına ilişkin gizlilik nedeniyle açıklama yapamayacağını dile getirdi.

2018'DEN BERİ LIVERPOOL'DA

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Alisson Becker'in İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fadıl Aslan
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Mahkemeden Eray Yazgan için karar çıktı!
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü

Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj hayrete düşürdü
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Mahkemeden Eray Yazgan için karar çıktı!
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...
Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu

İftar programına damga vuran an!