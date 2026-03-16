Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in geleceğiyle ilgili menajerinden açıklama geldi. Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı anılan Becker'in Liverpool'da kalacağını belirtti.
MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Alisson Becker'in temsilcisi Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı anılan Brezilyalı kalecinin geleceğine dair konuştu. Ness, Alisson'un Liverpool'da kalmaya devam edeceğini söyledi.
SÖZLEŞME OPSİYONU KULLANILDI
Ze Maria Ness yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmedeki opsiyonun kullanıldığını belirterek, "Liverpool ile sözleşmemizi kısa süre önce yeniledik" ifadelerini kullandı. Ancak menajer, anlaşmanın detaylarına ilişkin gizlilik nedeniyle açıklama yapamayacağını dile getirdi.
2018'DEN BERİ LIVERPOOL'DA
2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Alisson Becker'in İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.