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Aliağaspor FK, 52 Orduspor FK'yı mağlup etti

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TFF 3. Lig'in 21. haftasında Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Aliağaspor FK'nın gollerini Berke Bıyık ve Hakan Demir attı. 52 Orduspor FK'nın golünü ise Nevzat Bilen kaydetti.

TFF 3. Lig'in 21. haftasında Aliağaspor FK evinde karşılaştığı 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş (Hasan Çelik dk. 86), Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun (Mithat Yaşar dk. 66), Emirhan Karagülle (Enes Bakal dk. 86), Berkay Görmez (Mehmet Uysal dk. 66), Berke Bıyık, Oğuzhan Yıldırım ( Hakan Demir dk. 81), Doğukan Nelik, Mehmet Fuat Gölbaşı

52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Anıl Şahin, Emre Sarıkaya, Kadir Arı, Nevzat Bilen (Sergen İlhan dk. 82), Hüseyin Furkan Uslu, Oğuzhan Öztürk (Ali Kemal Başaran dk. 82), Hüsamettin Tut, Sinan Akaydın (Yusuf Atasoy dk. 76), Nazmi Candoğan, Mustafa Yılmaz (Ahmet Baha Bilgin dk. 87)

Goller: Berke Bıyık (dk. 90), Hakan Demir (dk. 90+4) (Aliağaspor FK), Nevzat Bilen (dk. 60) (52 Orduspor FK) -

Sarı kartlar: Kadir Kurt (Aliağaspor FK) - Furkan Uslu, Anıl Şahin, Emre Sarıkaya, Kadir Ari (52 Orduspor FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Demir Orduspor Spor Güncel Haberler

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