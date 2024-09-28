Üye Girişi
Haberler

Aliağaspor FK, 1922 Konyaspor'u 3-0 ile Geçti

Aliağaspor FK, 1922 Konyaspor'u 3-0 ile Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'in 4. haftasında Aliağaspor FK, kendi sahasında 1922 Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Goller Berke Bıyık, Mustafa Saymak ve Muhammed Şahingöz'den geldi.

TFF 3. Lig'in 4. haftasında kendi sahasında 1922 Konyaspor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Hakemler: Batuhan Bayar, Osman Korkmaz M. Yüce, Kadir Akpınar

Aliağaspor FK: Miraçcan Yavuz, Kadir Kurt (Muhammed Düzgüner dk. 67), Doğukan Nelik, Adnan Demir, Emirhan Karagülle (Muhammet Şahingöz dk. 76), Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 67), Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık, Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 76), Ahmet Uzun (Berkay Görmez dk. 86), Mehmet Fuat Gölbaşı

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Yusuf Kılıç, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz (Şeyhmus Aksu dk. 18), Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci (Hacı Ömer Doğru dk. 81), Emirhan Subaş (Mustafa Çelik dk. 46), Zeki Kaan Satıoğlu, Enes Erol (Uğur Ahmet Özder dk. 60), Samet Dağlı, Tuğrul Başkan (Berkay Sezer dk. 60)

Goller: Berke Bıyık (dk. 45+1), Mustafa Saymak (dk. 77), Muhammed Şahingöz (dk. 90+2)(Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Enes Erol (1922 Konyaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor 3-sayfa Futbol Spor

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen sakatlandı mı? SON DURUM! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });