Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya İzmir Karate İl Şampiyonası müsabakasına katılan Taner Erol Spor Kulübü, 15 altın, 5 gümüş, 15 bronzmadalya ile dönerek Aliağa'ya büyük gurur yaşattı. İzmir Karate İl Şampiyonası müsabakasına katılan Taner Erol Spor Kulübü, 15 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya ile dönerek Aliağa'ya büyük gurur yaşattı. Taner Erol Spor Kulübünün karate branşında eğitim gören minik sporcuları, Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen 30 Ağustos İzmir Karate İl Şampiyonasına katıldı. 9 kulüpten 400 sporcunun katıldığı turnuvaya Aliağa'yı temsilen katılan Taner Erol Spor Kulübü; 15 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya kazanarak kupayı Aliağa'ya getirdi. Başantrenör Taner Erol, kaliteli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Daha önce milli takıma 3 sporcu vermiştik. Bundan sonraki hedefimiz daha fazla sporcumuza ay yıldızlı formayı giydirmek" ifadelerini kullandı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Taner Erol Aliağa İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.