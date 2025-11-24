Aliağa Petkimspor, Üst Üste 3. Yenilgisini Aldı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybederek galibiyete hasret kaldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da son haftalarda işler iyi gitmiyor. Avrupa'da iyi bir performans sergileyerek son 16'ya kalmayı başaran İzmir ekibi, ligde ise aynı istikrarı yakalamakta zorlanıyor. Son olarak ligin 9. haftasında Merkezefendi Basketbol'u konuk eden Petkimspor, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrılarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ardından Başantrenör Özhan Çıvgın, hem Merkezefendi maçını hem de takımın genel durumunu değerlendiren açıklamalarda bulundu. Yorgun ve kötü oynadıklarını dile getiren Çıvgın, "Uzun süredir detaylı çalışma fırsatı bulamadık. Milli ara hem dinlenmek hem de çalışmak için bize gereken zamanı oluşturacaktır. Oyuncularım kazanma isteği gösterdiler ancak kırılma anlarında yorgunluk kaynaklı hatalarla bir türlü doğru tercihler yapamadık" diye konuştu. - İZMİR