Haberler

Aliağa Petkimspor, Üst Üste 3. Yenilgisini Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, son haftalarda kötü bir performans sergileyerek son 3 maçını kaybetti. Başantrenör Özhan Çıvgın, yorgunluk ve kötü oyunun takım üzerindeki etkilerine değindi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybederek galibiyete hasret kaldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da son haftalarda işler iyi gitmiyor. Avrupa'da iyi bir performans sergileyerek son 16'ya kalmayı başaran İzmir ekibi, ligde ise aynı istikrarı yakalamakta zorlanıyor. Son olarak ligin 9. haftasında Merkezefendi Basketbol'u konuk eden Petkimspor, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrılarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ardından Başantrenör Özhan Çıvgın, hem Merkezefendi maçını hem de takımın genel durumunu değerlendiren açıklamalarda bulundu. Yorgun ve kötü oynadıklarını dile getiren Çıvgın, "Uzun süredir detaylı çalışma fırsatı bulamadık. Milli ara hem dinlenmek hem de çalışmak için bize gereken zamanı oluşturacaktır. Oyuncularım kazanma isteği gösterdiler ancak kırılma anlarında yorgunluk kaynaklı hatalarla bir türlü doğru tercihler yapamadık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.