Aliağa Petkimspor, Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak

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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki deplasman galibiyeti sonrası evinde Anadolu Efes'e mağlup olmaktan kurtulamayan Aliağa Petkimspor yarın Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Petkimspor'un 6 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'un ise 4 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı