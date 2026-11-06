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Aliağa Petkimspor, Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak

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Aliağa Petkimspor, Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak
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Üst üste iki deplasman galibiyetinin ardından evinde Anadolu Efes'e yenilen Aliağa Petkimspor, yarın Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak; 6 hafta sonunda Petkimspor'un 3, Trabzonspor'un 4 galibiyeti var.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki deplasman galibiyeti sonrası evinde Anadolu Efes'e mağlup olmaktan kurtulamayan Aliağa Petkimspor yarın Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Petkimspor'un 6 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'un ise 4 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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