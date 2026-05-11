Petkimspor zor da olsa başardı

BASKETBOL Süper Ligi'nde 6'ncı sezonunu geçiren Aliağa Petkimspor son hafta bir ara 15 sayı farkla galip olduğu maçta TOFAŞ'a son saniye potasında gördüğü basketle 73-71 yenilmesine rağmen ligde kalmayı başardı. Bu skorla sezonu 9 galibiyetle tamamlayan Aliağa ekibi, üçlü averajla ligde kalırken hem kendisini hem de dolaylı yoldan ligdeki diğer İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı kurtardı. Kazansa hiçbir averaj hesabına girmeyeceği maçı kaybeden Petkim, alt sıralardaki rakiplerinden Mersin Spor'un deplasmanda Trabzonspor'a yenilip 9 galibiyette kalmasıyla kurtuluşunu ilan etti. 9'ar galibiyet alan Petkimspor, Karşıyaka ve Mersin Spor arasındaki üçlü averaj hesabında küme düşen takım Petkim'den ikili averajda 3 sayı farkla geride olan Mersin temsilcisi oldu.

