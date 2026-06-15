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Khyri Thomas, yeniden Aliağa Petkimspor'da

Khyri Thomas, yeniden Aliağa Petkimspor'da
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda formasını giyen Khyri Thomas ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda formasını giyen Khyri Thomas'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarına hız verdi. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonunda da formasını giyen Khyri Thomas'ı yeniden renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin, Khyri Thomas. 2023-2024 sezonunda formamızı giyen Khyri Thomas, #BirlikteHedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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