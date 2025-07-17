Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd ile Anlaştı
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, deneyimli oyuncu Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı. Floyd, daha önce Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray gibi takımlarda forma giymişti.

BASKETBOL Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd. Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. 1997 doğumlu, 2.03 m boyundaki Amerikalı uzun son iki sezonu ise Japonya Ligi'nde geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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