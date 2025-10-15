Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'a Galibiyetle Başladı

FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov takımını 85-74 yenerek Avrupa macerasına galibiyetle başladı. Maçta en fazla sayıyı atan isim Franke oldu.

FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 22-16, ilk yarısı 52-35, üçüncü periyodu da 68-55 Petkimspor üstünlüğüyle bitti. Temsilcimizde Franke 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Avrupa macerasına galibiyetle başlayan İzmir ekibi, 22 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK deplasmanına çıkacak.

