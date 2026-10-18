Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Tarfin'i 82-77 mağlup etti. Fenerbahçe Tarfin sahasında 82-77'lik mağlubiyet alırken mücadele Aliağa Petkimspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner
Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang
Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4
1. Periyot: 12-24
Devre: 33-39
3. Periyot: 51-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.
Kaynak: AA