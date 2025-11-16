Aliağa Petkimspor, Bursaspor'a Yenildi

FIBA Europe Cup'ta hafta içinde AEK Larnaca'yı yenerek Avrupa'da yoluna devam eden Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Bursaspor'a deplasmanda 2 sayı farkla 76-74 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak 8 maçta 3 galibiyette kalan Petkimspor'da antrenör Özhan Çıvgın, "Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Çarşamba günü Avrupa kupası maçına çıkıp, ardından cumartesi günü saat 13.00'te deplasmanda oynamak kolay değil. Çok fazla top kaybı yaptık. Ayrıca koyulan sertlik standardı bence oldukça yüksekti ve bunun da oyuna etkisi oldu. Sertlik standardı maçtan maça değişmemeli. Bu değişkenliğe oyuncuların ve bizim her hafta adapte olmamız kolay değil. Hücum ve savunma organizasyonlarımızı mutlaka geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor