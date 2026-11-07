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Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muşspor ile golsüz berabere kaldı

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Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muşspor ile golsüz berabere kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Muşspor ile golsüz berabere kaldı. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da sarı kartlar görüldü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Muşspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Burak Akdağ, Vedat Güneş, Cem Mustafa Akpınar

Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan, Selim Ilgaz (Altar Han Hidayetoğlu dk. 64), Sercan Demirkıran (Okan Derici dk. 80), İzzet Furkan Malak, Muammer Sarıkaya, Emrehan Gedikli (Mehmet Uysal dk. 80)

Muşspor: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Ferdi Burgaz (Yusuf Ziya Gümüş dk. 75), Cumali Bişi, Kubilay Yavuz (Bilal Budak dk. 83), Ayetullah Korkmazer (Cem Çelik dk. 75), Onur Ramazan Toprak, Malik Karaahmet (Ersel Aslıyüksek dk. 68), Seçim Can Koç

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kubilay Yavuz, Onur Ramazan Toprak, Cem Çelik, Ahmet Tekin (Muşspor), Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol (Aliağa FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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