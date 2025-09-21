Aliağa FK, Ankara Demirspor'u 2-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Aliağa FK, sahasında Ankara Demirspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Hasan Kılıç ve Mertcan Açıkgöz'den geldi.
Hakemler: Birkan Altındaş, Batuhan Sarıgül, Burak Menteşe
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Erhan Kartal, Hasan Kılıç (Göktuğ Yılmaz dk. 89), Ahmet İlhan Özek (Mertcan Açıkgöz dk. 69), Oğuzhan Yıldırım, Muammer Sarıkaya (Hakan Demir dk. 84), Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Yusuf Erdem Gümüş dk. 89), İbrahim Yılmaz (Malik Karaahmet dk. 84)
Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Murat Karadeniz, Enes Albak (Eren Paşahan dk. 85), Gökhan Kurumuş, Furkan Işıkdemir, Eralp Aydın (Leon Caliskan dk. 46), İsa Halidi (Kadir Subaşı dk. 85), Batuhan Süer, Atakan Dama (Tolunay Artuç dk. 85), Mert Aktaş, Ömer Nergiz (Hasan Ege Akdoğan dk. 46)
Goller: Hasan Kılıç (dk. 22), Mertcan Açıkgöz (dk. 78) (Aliağa FK),
Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Oğuzhan Yıldırım, Oktay Kancı, Muammer Sarıkaya (Aliağa FK), Leon Caliskan (Ankara Demirspor) - İZMİR