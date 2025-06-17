Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek ile Anlaştı

Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek ile Anlaştı
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TFF 2'nci Lig'de yer alacak Aliağa FK, tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bursaspor ile şampiyonluk yaşamış olan Özek, A Milli Takım'da da görev yapmış bir isim.

İSTANBUL, -BU sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Aliağa FK, dış transferde Ahmet İlhan Özek'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncu daha önce Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formaları giydi. A Milli Takım'da da görev yapan Ahmet ilhan Özek, Süper Lig'de 177, TFF 1'inci Lig'de 172 karşılaşmaya çıkarken, rakip filelere 95 gol gönderdi.

Aliağa FK transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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