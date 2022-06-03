Aliağa'da öğrenciler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Haberler

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Aliağa'da öğrenciler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

AA - Esin Çetin - Spor
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Aliağa'da öğrenciler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Aliağa ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Aliağa ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Fatih Ortaokulu tarafından Kent Park'ta düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz de katıldı.

Programda ilk olarak öğrencilere çevre bilinci ve karbon yakıtların doğaya verdiği zararlar anlatıldı.

Daha sonra ise öğrenciler ve katılımcılar bisikletle sürüş yaptı.

AA / Esin Çetin - Spor

Hisarcık Aliağa Spor Haberler

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