Ali Şen'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in (86), durumunun iyiye gittiği bildirildi. Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı bilgisi yakınları tarafından aktarılan Şen, tedaviye alındı. Doktorların müdahalesiyle Ali Şen'in durumunu iyiye gittiği, bugün taburcu olmasının beklendiği bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isimin oğullarından Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok" ifadelerini kullandı.