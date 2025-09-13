Haberler

Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde, başkan Ali Koç ve moderatör arasında yaşanan diyalog törene damga vurdu. Konuşmasını sürdürdüğü sırada moderatörün sözünü erken kesmesi üzerine Koç, "Dur bir dakika, konuşmamın başındayım. O bizi yolladı bile, baksanıza" şeklinde esprili bir tepki verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenlendi. Törene damga vuran an ise Ali koç ve moderatör arasında yaşanan diyalog oldu.

"O BİZİ YOLLADI BİLE"

Koç'un sözlerini bitirdiğini zanneden moderatör bir anda araya girerek, "Başkanımız Sayın Ali Koç'a teşekkür ediyoruz" dedi. Henüz sözlerinin bitirmediğini ifade eden Ali Koç'ta moderatöre, esprili bie şekilde, "Dur bir dakika konuşmamın başındayım. O bizi yolladı bile, baksanıza" diyerek yanıt verdi. Yaşanan bu an törene damga vururken, salondaki davetliler Koç'un esprisine gülerek karşılık verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
