Ali Koç'un korktuğu başına geldi! Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif - Haberler

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Ali Koç'un korktuğu başına geldi! Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Atletico Madrid'i peşine taktı. Crespo'yu izlemeye gelen Atletico Madrid, toplamda 12 milyon euroluk teklif yaptı. Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "İnşallah teklif gelmez" açıklaması yapmıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyum'unda Galatasaray'ı konuk etti. Dev maçı Sarı-Lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26'da Miha Zajc ve 68'de Serdar Dursun kaydetti.

Mücadelenin ardından Tivibu Spor Yayın Yönetim Müdürü Erkut Öztürk, Crespo'yu izlemeye gelen Atletico Madrid'in önerdiği teklifi açıkladı.

Ali Koç'un korktuğu başına geldi! Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten inanılmaz teklif

Portekizli oyuncu için yapılan teklifi de açıklayan Öztürk, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.Bu satışın gerçekleşmesi halinde Crespo, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran 7. futbolcu olacak.

Ali Koç geçtiğimiz günlerde üyelerle buluştuğu iftar yemeğinde, "Crespo'ya çok ciddi teklifler geliyor. Hele bir tanesi benim bile kafamı karıştırdı. İnşallah bir daha gelmez. Benim bile kafam karışıyorsa oyuncu ne yapmasın?" demişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Derbi, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

umurka 06:

Teklif gelsin ne olacak ki. Satarsın, paranı alırsın.

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Kemal Öztürk:

50 den aşağı ya satmayın Dolara mazota zam gelmiş

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Sadık GÜNEŞ:

Harbi fb li ali koç başkan,şimdi daha iyi anlıyoruz,

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500
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