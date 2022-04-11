Ali Koç'un korktuğu başına geldi! Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyum'unda Galatasaray'ı konuk etti. Dev maçı Sarı-Lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26'da Miha Zajc ve 68'de Serdar Dursun kaydetti.

CRESPO'YU İZLEDİLER

Mücadelenin ardından Tivibu Spor Yayın Yönetim Müdürü Erkut Öztürk, Crespo'yu izlemeye gelen Atletico Madrid'in önerdiği teklifi açıkladı.

TOPLAMDA 12 MİLYON EURO

Portekizli oyuncu için yapılan teklifi de açıklayan Öztürk, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.Bu satışın gerçekleşmesi halinde Crespo, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran 7. futbolcu olacak.

"BENİM BİLE KAFAM KARIŞTI"

Ali Koç geçtiğimiz günlerde üyelerle buluştuğu iftar yemeğinde, "Crespo'ya çok ciddi teklifler geliyor. Hele bir tanesi benim bile kafamı karıştırdı. İnşallah bir daha gelmez. Benim bile kafam karışıyorsa oyuncu ne yapmasın?" demişti.