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Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

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Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, tokalaşan başkanların o anlarını gören futbolseverler, "Aradaki buzlar erimiş" şeklinde yorum yaptı.

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"ARADAKİ BUZLAR ERİMİŞ"

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hacıosmanoğlu ile Koç'un tokalaşırken çekilen bir fotoğrafı ise kısa sürede viral oldu. Başkanların o anlarını gören futbolseverler, "Aradaki buzlar erimiş" şeklinde yorum yaptı.

Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti: Herkes aynı yorumu yaptı

HACIOSMANOĞLU, ALİ KOÇ'A FORMA HEDİYE ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını takdim etti.

Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

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Yorumlar (2)

suskun çocuk null:

kankalar buluştu :)

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corci:

futbolun bu halde olmasının nedenleri

0
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