Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"ARADAKİ BUZLAR ERİMİŞ"

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hacıosmanoğlu ile Koç'un tokalaşırken çekilen bir fotoğrafı ise kısa sürede viral oldu. Başkanların o anlarını gören futbolseverler, "Aradaki buzlar erimiş" şeklinde yorum yaptı.

HACIOSMANOĞLU, ALİ KOÇ'A FORMA HEDİYE ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını takdim etti.