Ali Koç'tan Dusan Tadic'e sürpriz telefon! O yıldız için bilgi aldı

Ali Koç'tan Dusan Tadic'e sürpriz telefon! O yıldız için bilgi aldı
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Fenerbahçe, Al-Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic ile ilgileniyor. Başkan Ali Koç, Sırp golcü hakkında bilgi almak için Dusan Tadic'le iletişime geçti.

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önderliğinde transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

DUSAN TADIC'E TELEFON

Salim Manav'ın haberine göre; Fenerbahçe, santrfor transferinde gözünü Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic'e dikti. Sarı-lacivertlilerin Sırp golcü için detaylara araştırmaya başladığı belirtilirken, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic ile iletişime geçerek vatandaşı Aleksandar Mitrovic hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Ali Koç'tan Dusan Tadic'e sürpriz telefon! O yıldız için bilgi aldı

SEZON PERFORMANSI

Son 2 sezondur Suudi Arabistan'da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon çıktığı 36 maçta 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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