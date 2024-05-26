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Ali Koç, takımı ziyaret etti: Sahada derslerini verdik

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti. Geçen hafta kazanılan derbinin ardından İstanbulspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Sahada derslerini verdik" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret edip bazı değerlendirmelerde bulundu.

"DERSLERİNİ VERDİK"

Geçen hafta kazanılan Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Yaşananlar, sahada gördüklerimiz falan tahammül edilecek gibi değildi. Sahada derslerini verdik" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Takıma şükranlarını ileten Koç, "Yarın (İstanbulspor maçı) ne olur bilmiyorum. Geçen hafta kimin şampiyon olduğunu gösterdiniz. Şampiyon olalım, olmayalım, 99 puan, namağlup deplasman, bir başkan, bir camia daha ne isteyebilir ki? Ne olursa olsun yarın akşam Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İstanbulspor Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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