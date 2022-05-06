Ali Koç resmen açıkladı! Fenerbahçe armasına yıldızlar geri dönüyor hem de büyük bir farkla
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 28 şampiyonluk vurgusu yapan Koç, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasında 5 yıldız olacak." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesi ve Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin çok sert ifadeler kullanan Ali Koç, TFF'ye 28 şampiyonluk çağrısını bir kez daha yaptı.
"KAYBEDECEĞİMİZ BİR GÜN DAHİ YOK"
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok!" dedi. Koç ayrıca yeni sezonda formaların hazır olduğunu ancak 2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe armasında 5 yıldız olacağını ifade etti.
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