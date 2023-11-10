Ali Koç, devlet ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı! Stadın adı değişiyor

Stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu. Koç, stadının yeni adının "Atatürk Stadı" olması için devletle görüşmelere başlandığını ifade etti.

"ANADOLU YAKASI'NA DA ATATÜRK İSİMLİ STAT YAKIŞIR"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." dedi.