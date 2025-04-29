Ali Güzel, Adaletgücü'ne Karşı Attığı Gollerle Takımını Rauntladı

Develigücü golcüsü Ali Güzel, son oynanan Adaletgücü maçında attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırdı. Ali, haftalar sonra gol atarak suskunluğunu da bozdu.

Transfer döneminin son gününde Develigücü'ne katılan Ali Güzel, oynadığı futbol ve attırdığı goller ile taktir toplarken suskunluğunu bozdu. Ali Güzel, Adana ekibi Adaletgücü karşısında attığı 2 gol ile maça damgasını vuran isim oldu.

Attığı goller ile Develigücü'nün Play Off iddiasını son haftaya taşınmasında etkili rol oynayan Ali Güzel, "Haftalardır kazanıyoruz. Kazanırken de takım arkadaşlarımın skor üretiminde katkım oluyordu ama gol atamıyordum. Adaletgücü maçında attığım goller benim ve takım arkadaşlarım için büyük moral oldu. İnşallah son hafta maçında da gol atarım ve takımımızı Play Off'a taşırız" dedi. - KAYSERİ