Ali Akman, Belçika 2. Lig takımına transfer oldu
Spor Haberleri
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Ali Akman, Belçika 2. Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer oldu. Genç oyuncu daha önce Göztepe'de de forma giymişti.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen forvet Ali Akman, Belçika 2'nci Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer oldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle Belçika ekibine transfer olduğu belirtildi.
Genç oyuncu, son olarak geçen sezon 1'inci Lig ekibi Göztepe'de forma giymişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor