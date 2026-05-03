Alex Ferguson, Manchester United-Liverpool maçı öncesi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
İskoç teknik adam Alex Ferguson, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Manchester United-Liverpool maçı öncesinde hastaneye kaldırıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı, kontrollerin ardından evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
