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Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde bu sabah tesislerde yapılan antrenmanda, kupa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma çalışmalarının ardından antrenmanı U19 takımı oyuncularıyla maç yaparak tamamladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Sivasspor, Spor, Haberler

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