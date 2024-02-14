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Alanyaspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör

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Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in performansı eleştiri almaya devam ediyor.

LIVA'YA YENİ ANTRENÖR

Livakovic'in performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayışına giren Fenerbahçe'nin, Hırvat file bekçisinin eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Ajanspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Livakovic Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

GAGS:

gelsin mateusz lis'den ders alsın bir kaç hafta..

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MoonShine:

Gönderin livayı Gs antrenmanlarına muslera ne yapıyorsa aynısını yapsın.

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