Alanyaspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör
Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in performansı eleştiri almaya devam ediyor.
LIVA'YA YENİ ANTRENÖR
Livakovic'in performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayışına giren Fenerbahçe'nin, Hırvat file bekçisinin eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI
Ajanspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.