Alanyaspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in performansı eleştiri almaya devam ediyor.

LIVA'YA YENİ ANTRENÖR

Livakovic'in performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayışına giren Fenerbahçe'nin, Hırvat file bekçisinin eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Ajanspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.