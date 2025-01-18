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Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma ve dar alanda pas organizasyonuyla sona erdi.

ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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