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Alanyaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü

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Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapıldı; takım yarın Amed Sportif Faaliyetler ile hazırlık maçına çıkacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top çalışmasının ardından antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Alanyaspor, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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