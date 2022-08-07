Alanyaspor'dan Fatih Karagümrük'e farklı tarife! Pirlo ilk maçında yıkımı yaşadı

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazandı.

ALANYASPOR'DAN RAHAT GALİBİYET

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Wilson Eduardo, 28. dakikada Efkan Bekiroğlu, 70. dakikada Wilson Eduardo ve 90+3. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 56. dakikada Borini ve 72. dakikada Biraschi'den geldi.

"GOLÜ ÇOK KÖTÜ ZAMANDA YEDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Pirlo, "İkinci yarıya daha iyi başladık ve istediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. Üçüncü golü de atabilirdik ama rakibin üçüncü golünü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre." dedi.